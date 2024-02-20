112' yi aradıktan sonra kayboldu! ‘Kocam beni öldürecek’

Leyla Demir (56), Sakarya’da yaşadığı evde eşi S.D. tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini iddia ederek 13 Şubat’ta 112’yi aradı. Ancak olay yerine gelen jandarma, Leyla Demir’i evde bulamadı. Eşi S.D., şüpheli olarak gözaltına alındı ancak daha sonra serbest kaldı.

Leyla Demir’in akıbetini öğrenmek için 13 Şubat gecesi başlayan arama çalışmaları devam ediyor. Arama ekipleri, Leyla Demir’in başörtüsüne ve cep telefonuna evlerine yakın bir yerde, Sakarya Nehri kıyısında rastladı. Aramalara 28 kişilik bir ekip dahil oldu. Ekip, JAK, AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polislerden oluşuyor. Ayrıca aramalarda iz takip köpekleri, 8 araç, 3 bot ve 1 dron da kullanılıyor.

Leyla Demir, Doğancılar Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda ve nehir kenarında yapılan aramalarda henüz bulunamadı. Ekipler, bölgede aramaya devam ediyor.