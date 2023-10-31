112'yi arayıp Türk bayrağı isteyen yaşlı kadının isteği yerine getirildi

112 Acil çağrı merkezini arayıp “Bana bayrak getirin ne olur ben engelliyim dışarı çıkamıyorum. Bayrağı çok seviyorum, ne olur bana bayrak getirin." diyen yaşlı kadına ekipler Türk bayrağını teslim etti.