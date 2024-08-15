115 ülkeye ihraç edilen Malatya’nın altınından dev kar

Düzenleme: Kaynak: AA
115 ülkeye ihraç edilen Malatya’nın altınından dev kar

Malatya'dan geçtiğimiz sezon (1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024) 115 ülkeye 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edildi. Ülke ekonomisine 398 milyon 809 bin dolar kar sağlandı.

Malatya deyince akla kayısı, kayısı deyince akla kuşkusuz Malatya gelir. Tüm güzellikleri içinde barındıran cennet şehir Malatya coğrafi işaretli ürünleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Damaklarda unutulmaz tat bırakan Malatya kayısı, dünyanın her yerine nam salmış durumda. Tezgahlarda yer alan kayısıları Malatya kayısısından ayırt etmek oldukça kolay. Malatya kayısı diğer kayısılara oranla yanakları al, kıvamı şireli, tadı ise tatlı mayhoştur. Bunun aksi olan kayısılar, Malatya’ya ait değildir.

Malatya bu güzel kayısıyla ülke ekonomisine de milyonlarca dolar kazandırdı.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu sene de dünyada damakları şenlendirdi.

Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürünlerden Malatya kayısısının 1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024 tarihlerinde geçen sezon rakamları açıklandı.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, geçen sezon 115 ülkeye Malatya kayısısı satılarak 398 milyon 809 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen sezon en çok ihracat 10 bin 960 ton ile ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi 5 bin 879 tonla Fransa, 4 bin 626 tonla Almanya, 3 bin 606 tonla Avustralya, 3 bin 544 tonla Birleşik Krallık takip etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan, kuru kayısı ihracat sezonunu 31 Temmuz itibarıyla tamamladıklarını belirtti.

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