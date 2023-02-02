Trabzonspor hem alacaklı hem borçlu: 116 davası hala yargıda

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Türkiye Süper Ligi’nde; neredeyse tüm kulüplerin davalık dosyalarının görüşmeleri mahkemelerde devam ederken, Trabzonspor’da bu kulüplerden biri.

Yerel mahkemelerde 68, icra takiplerinde 42, FİFA ve CAS’ta 6 tane olmak üzere; toplam 116 dosyanın mahkeme süreçleri devam ediyor.

Bu dosyalar içerisinde hem alacaklı, hem de borçlu olduğu iddia edilen dosyalar yer alırken, Alacaklı icra takibinde 12 dosya başvurusu olan Trabzonspor, borçlu olduğu iddia edilen 30 icra takibi dosyasını da, mahkemelerde en az bir maddi kayıpla kapatmaya çalışıyor.

Diğer yandan; yerel mahkemelerde alacak ve verecek iddialarıyla açılan 68 dava dosyasının görüşmeleri devam ederken, bunlardan en ilginci ise borsa işlemlerine ait 3 dosya. Sözde; bordo mavili taraftarın ya da kulübün taraftarı olmayan 3 kişinin, Trabzonspor’a şampiyon oldukları sezondan önceki dönemlerde, borsada kulüp üzerine oynadıkları işlem gören hisselerinin değer kaybetmesi nedeniyle, zarara uğradıklarını ve zararlarına Trabzonspor sebep oldu nedeniyle, bordo mavili kulüpten zararı karşılamaları adına açtıkları davalar. Bu ayrı 3 davayı açan 3 kişinin ise Trabzonsporlu olup olmadıkları merak edilirken, spor kamuoyu bu sebeple dava açılmasını oldukça komik buldu.

Bordo mavili Kulübün avukatları, yerel mahkemelerde de aynı şekilde alacaklı ve borçlu iddialarıyla bu süreci yaşarken, en önemlisi FİFA-CAS’ta ki 6 dosyasından 5 tanesinde hak iddia etti. Kendisine karşı açılan ise tek dava var. Buda İngiltere’de ki Stoke City FK Kulübünün Papa Ndiaye’nin Trabzonspor’da forma giydiği sezonda, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kazanmış olması nedeniyle, bonus bedeli olduğunu iddia etmesi ve istemesi teşkil ediyor.

Trabzonspor ise FİFA-CAS’ta, alacaklı olduğunun iddia ettiği 5 dosyasının 3 tanesi, İtalya’nın Genova Kulübü’ne açılan hak mahrumiyeti dosyalarından oluşuyor. Genova Kulübü; bordo mavililerden bir süre önce transfer ettiği Ganalı oyuncu Calep Ekuban’ın, bonservisine ait 1 ve 2’nci transfer taksitlerini ve bonus hakkını, 2022 yılının sonuna kadar halen daha ödenmemiş olması nedeniyle oluşan, hak arama dosyalarını oluşturuyor.

Öte yandan yeni kapatılan diğer bir tek dosya ise TFF içerisinde yer alan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ve Tahkim Kuruluna aitti. Buda Eskişehirspor Kulübü’nden Erkan Zengin’i Trabzonspor’dan transfer etmeleriyle ilgili 400 bin Euro’luk alacaktı. Kırmızı siyahlı kulüple olan bu sorun, dün itibarıyla giderildi ve bu dosya kapandı.

Trabzonspor, Eskişehirspor Kulübü’nden uzun süre sonra bu alacağını nihayet tahsil ederken, bordo mavili taraftarlar; 2011 yılında giden şampiyonluklarıyla ilgili olarak, Eskişehirspor’un kendilerine bundan çok daha fazla zarar verdiklerini hatırlatarak, yine de kırmızı beyazlı kulübün dış transfer yapma hakkını aylar sonrada olsa yeniden elde etmesini, futbol adına olumlu buldu.

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