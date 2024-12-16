116 yıldır ilk defa böyle oluyor. Savaş yıllarında garip gurebanın dostuydu...

Topkapı Fukaraperver Cemiyeti, 1908'de Doktor Galip Üstün tarafından kurulduğundan beri, ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı ulaştırıyor. Cemiyet, erzak ve mutfak eşyalarının yanı sıra talep edilmesi halinde gelinlik, smokin ve sünnet kıyafetleri de sağlıyor.

Her ayın son cumartesi günü, Fatih'teki binada toplanan kayıtlı ailelere 12-13 çeşit gıda içeren erzak kolisi, 1 kilogram et ve 200 lira yol parası veriliyor. Cemiyete kayıt olanlar, muhtarlıktan alınan fakirlik belgesiyle başvuruyor ve ev ziyaretleri sonrası yardım listesine alınıyor.

Cemiyetin Başkanı Selma Cebeci, kuruluşun 1908'de bir kahvehanede başladığını ve yıllar içinde 220 aileden 152 aileye yardım edebildiklerini anlattı. Cebeci, gelen bağışların azalmasına rağmen cemiyetin hizmetlerine devam ettiğini belirtti.

Okuyan öğrencilere burs sağlayan cemiyet, yılda 2-3 kez giysi dağıtımı da yapıyor. Gönüllü çalışanlar arasında avukat ve doktor gibi meslek gruplarından insanlar da bulunuyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Semra Bayraktar, 1975'ten beri cemiyette gönüllü çalıştığını ve insanlara yardım etmenin kendisine huzur verdiğini söyledi. Bayraktar, geçmişte daha fazla gönüllü olduğunu ve artan maliyetler nedeniyle yardım edilen aile sayısının azaldığını belirtti.

Cemiyet, 70 yaşındaki Ömer Toprak gibi uzun yıllardır yardım alan kişilerden de takdir topluyor. Fatma Yalçın ise 1983'ten beri cemiyetten destek aldığını ifade etti.