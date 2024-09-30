116 yıllık saat devi 2. el satışına başlayacak. Sertifika verilecek

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116 yıllık saat devi 2. el satışına başlayacak. Sertifika verilecek

Rolex kuruluşundan tam 116 yıl sonra ilk defa yetkili satıcılarında 2.el Rolex’ler satmaya başlayacak. Rolex tarafından yetkilendirilmiş saat ustalarının ekspertizden geçirdiği 2.el Rolex’ler, yetkili satıcı sertifikasıyla satışa sunulacak.

Borsa yatırımcısı Tolga Aykut'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 116 yıllık tarihinin ardından Rolex, yetkili satıcıları aracılığıyla ikinci el saat satışına başlayacağını duyurdu. Bu yeni uygulama, saat tutkunları için büyük bir fırsat sunarken, marka için de dikkat çekici bir strateji değişikliğini işaret ediyor. Rolex’in yetkili saat ustaları tarafından ekspertizden geçirilen ikinci el saatler, sertifikalı olarak satışa sunulacak.

Son yıllarda, Rolex saatlerine olan talep, üretimin çok üzerinde bir seviyeye ulaştı. Pandemi sonrası artan taleple birlikte, bayilerde bulunabilen modeller oldukça kısıtlı hale geldi. Bugün, birçok müşteri, ikonik modeller için 2-3 yıl beklemek zorunda kalıyor. Rolex’in Submariner, GMT Master II ve Daytona gibi modelleri, artan talep nedeniyle çok daha zor erişilen ürünler haline geldi.

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Uzmanlar, Rolex’in bu yeni satış stratejisinin, hem markanın prestijini korumak hem de saat severler için bir çözüm sunmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtiyor. Saat analisti Selim Yılmaz, “Rolex’in yetkili satıcıları aracılığıyla ikinci el saat satışı yapması, hem koleksiyoncular için güvenilir bir pazar oluşturacak hem de markanın değerini koruyacak” diyor.

Gri piyasada artan fiyatlar, Rolex saatlerinin yatırım aracı olarak görülmesini sağladı. Örneğin, bir Pepsi modelinin yetkili satıcıda 11.000 dolar olan liste fiyatı, gri piyasada 20.000-25.000 dolara kadar çıkabiliyor. Bu durum, saatlerin değerinin zamanla artacağına dair beklentileri güçlendiriyor.

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Rolex’in bir vakfa ait olması, üretim artırma konusunda esneklik sağlamıyor. Marka, ciro ve kâr maksimizasyonu yerine prestijini ön planda tutmayı tercih ediyor. Uzmanlar, “Rolex saatleri, özellikle bütçesi el veren koleksiyoncular için güvenli bir yatırım aracı olmaya devam edecek” diyor.

Rolex’in ikinci el satışa geçişi, saat pazarında önemli bir dönüm noktası olacak. Hem alıcılar hem de koleksiyoncular için yeni fırsatlar sunarken, markanın prestijini koruma çabasıyla da dikkat çekiyor.

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