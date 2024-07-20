119 milyon liralık ödeme hesaplara geçti. Hemen kontrol edin

Kaynak: Haber Merkezi
119 milyon liralık ödeme hesaplara geçti. Hemen kontrol edin

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçiler için duyurulan 119 milyon liralık destek ödemesi hesaplara geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi X hesabından, milyonlarca çiftçi için yapılan destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli destek kalemlerinde yapılan ödemeler şöyle sıralandı:

Hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 64 milyon 910 bin 785 lira,

Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 35 milyon 791 bin 503 lira,

Düve alım desteği için 17 milyon 120 bin lira,

Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1 milyon 106 bin 112 lira

Toprak analizi desteği için 177 bin 600 lira.

Toplamda 119 milyon 106 bin liralık bu destek ödemeleri, çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

tarim.png

İlgili Haberler
Milyonlarca emeklinin maaşında büyük tehlike. SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı
Konut piyasası altüst oldu. Tam tersi beklenirken yüzde 50 düştü
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Bir yıldız daha geliyor
Özgür Özel’den Metin Feyzioğlu’na 'karşılamama' tepkisi
Son Haberler
Tüpü biten dalgıç hayatını kaybetti Gündem
Tüpü biten dalgıç hayatını kaybetti
Milyonlarca emeklinin maaşında büyük tehlike. SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı Ekonomi
Milyonlarca emeklinin maaşında büyük tehlike. SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı
Cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı Yerel Haberler
Cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı
Ağrı Dağı’nda 3 dağcıdan haber alınamıyor Gündem
Ağrı Dağı’nda 3 dağcıdan haber alınamıyor
Sacha Boey Galatasaraylılar'ı çıldırttı Spor
Sacha Boey Galatasaraylılar'ı çıldırttı
Konut piyasası altüst oldu. Tam tersi beklenirken yüzde 50 düştü Ekonomi
Konut piyasası altüst oldu. Tam tersi beklenirken yüzde 50 düştü
Kevin Durant Fenerbahçeli yıldızı seçti Spor
Kevin Durant Fenerbahçeli yıldızı seçti