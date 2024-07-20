119 milyon liralık ödeme hesaplara geçti. Hemen kontrol edin

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi X hesabından, milyonlarca çiftçi için yapılan destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli destek kalemlerinde yapılan ödemeler şöyle sıralandı:

Hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 64 milyon 910 bin 785 lira,

Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 35 milyon 791 bin 503 lira,

Düve alım desteği için 17 milyon 120 bin lira,

Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1 milyon 106 bin 112 lira

Toprak analizi desteği için 177 bin 600 lira.

Toplamda 119 milyon 106 bin liralık bu destek ödemeleri, çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.