119 yıllık dev şirket açıkladı. Binlerce kişi işsiz kalacak

1904 yılında kurulan konteyner nakliye şirketi Maersk, küresel ekonomik yavaşlamanın tetiklediği talep düşüklüğü ve kapasite fazlası nedeniyle 3.500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, daha önce 6.500 kişiyi daha işten çıkarmıştı.

KAYNAK: AA
119 yıllık dev şirket açıkladı. Binlerce kişi işsiz kalacak

Danimarka kökenli deniz taşımacılığı şirketi Maersk, maliyet tasarrufu önlemlerini "yoğunlaştırmayı" planladığı bir açıklama yayımladı.

Maersk'den yapılan açıklamada, küresel ekonomik yavaşlamanın tetiklediği talep düşüşü ve kapasite fazlası nedeniyle 6 bin 500 kişinin işten çıkarıldığını, 3 bin 500 kişinin daha işine son verileceğini bildirdi.

600 MİLYON DOLAR TASARRUF

Bu kapsamda şirketin iş gücünü 110 binden 100 binin altına düşürmeyi planlandığı ve bunun yıllık 600 milyon dolar tasarruf sağlayacağı aktarıldı.

maersk-rusyadaki-lojistik-tesislerini-satiyor.jpg

Bu yıl 6 bin 500 kişinin işten çıkarıldığı ve çalışan sayısının 2023'ün başlarında 110 binden 103 bin 500'e indirildiği belirtilen açıklamada, ilerleyen aylarda 2 bin 500 ve 2024'te 1000 kişinin daha işten çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada Maersk Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Clerc'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Konteyner nakliye sektörü zayıf talep, fiyatların tarihi seviyelere dönmesi ve maliyetler üzerindeki enflasyonist baskı ile yeni bir normalle karşı karşıyadır.

Önümüzdeki zorlu zamanlar göz önüne alındığında, finansal performansımızı korumak için çeşitli maliyet ve nakit kontrol önlemlerini hızlandırdık."

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Nakliye şirketleri, tedarik zincirlerinin bozulduğu ve nakliye talebinin arttığı Covid-19 salgını sırasında çok yüksek fiyatlardan yararlanmıştı.

Öte yandan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 5 Ekim’de 2023 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini savaş, yüksek enflasyon ve faiz nedeniyle yüzde 1,7'den 0,8'e çekmişti.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı Gündem
Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı
Trabzonspor'da flaş Trezeguet gelişmesi. Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı Spor
Trabzonspor'da flaş Trezeguet gelişmesi. Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı
Caroline Koç kavgada kimi tuttu? İnan Kıraç kızını evlatlıktan reddetmişti Gündem
Caroline Koç kavgada kimi tuttu? İnan Kıraç kızını evlatlıktan reddetmişti
Uganda'da turistlere saldıran gruba operasyon yapıldı Dünya
Uganda'da turistlere saldıran gruba operasyon yapıldı
Bu meyveyi yiyen geç yaşlanıyor Sağlık
Bu meyveyi yiyen geç yaşlanıyor
Rusya'dan petrol ihracatı açıklaması Dünya
Rusya'dan petrol ihracatı açıklaması
Ronaldo ile Varane tekrardan buluşuyor. Suudi ekip Fransız yıldızın peşine düştü Spor
Ronaldo ile Varane tekrardan buluşuyor. Suudi ekip Fransız yıldızın peşine düştü