119 yıllık dev şirket açıkladı. Binlerce kişi işsiz kalacak

Danimarka kökenli deniz taşımacılığı şirketi Maersk, maliyet tasarrufu önlemlerini "yoğunlaştırmayı" planladığı bir açıklama yayımladı.

Maersk'den yapılan açıklamada, küresel ekonomik yavaşlamanın tetiklediği talep düşüşü ve kapasite fazlası nedeniyle 6 bin 500 kişinin işten çıkarıldığını, 3 bin 500 kişinin daha işine son verileceğini bildirdi.

600 MİLYON DOLAR TASARRUF

Bu kapsamda şirketin iş gücünü 110 binden 100 binin altına düşürmeyi planlandığı ve bunun yıllık 600 milyon dolar tasarruf sağlayacağı aktarıldı.

Bu yıl 6 bin 500 kişinin işten çıkarıldığı ve çalışan sayısının 2023'ün başlarında 110 binden 103 bin 500'e indirildiği belirtilen açıklamada, ilerleyen aylarda 2 bin 500 ve 2024'te 1000 kişinin daha işten çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada Maersk Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Clerc'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Konteyner nakliye sektörü zayıf talep, fiyatların tarihi seviyelere dönmesi ve maliyetler üzerindeki enflasyonist baskı ile yeni bir normalle karşı karşıyadır.

Önümüzdeki zorlu zamanlar göz önüne alındığında, finansal performansımızı korumak için çeşitli maliyet ve nakit kontrol önlemlerini hızlandırdık."

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Nakliye şirketleri, tedarik zincirlerinin bozulduğu ve nakliye talebinin arttığı Covid-19 salgını sırasında çok yüksek fiyatlardan yararlanmıştı.

Öte yandan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 5 Ekim’de 2023 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini savaş, yüksek enflasyon ve faiz nedeniyle yüzde 1,7'den 0,8'e çekmişti.