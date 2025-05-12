12 Dev Adam'ın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası yarın çekilecek

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kura, saat 18.30'da çekilecek.

Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtılacak. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı, kuraya 4. torbadan dahil olacak.

Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa elemelerinde aynı grupta yer alamayacak. Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya elemelerinin de kura çekimi gerçekleştirilecek.

AVRUPA ELEMELERİNDE TORBALAR

Kura öncesi Avrupa elemelerinde torbalar şu şekilde:

1. torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

2. torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

3. torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

4. torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, Ön elemelerden gelecek takım

5. torba: Ön elemelerden gelecek takım, İsrail, Belçika, Bosna Hersek

6. torba: Estonya, Ön elemelerden gelecek 2 takım, Büyük Britanya

7. torba: İsveç, İzlanda, Ön elemelerden gelecek takım, Portekiz

8. torba: Ön elemelerden g