12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 kadrosu belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.
ERGİN ATAMAN BAŞANTRENÖRLÜĞÜNDEKİ AY-YILDIZLI EKİPTE ŞU BASKETBOLCULAR YER ALDI:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.
Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.