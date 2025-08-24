12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 kadrosu belli oldu

Kaynak: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.

ERGİN ATAMAN BAŞANTRENÖRLÜĞÜNDEKİ AY-YILDIZLI EKİPTE ŞU BASKETBOLCULAR YER ALDI:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.

gzifrkkwuaar-uc.jpg

