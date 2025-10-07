12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün aşka geldi! Yorgunluğunu sevgilisiyle atıyor

A Milli Basketbol takımımızın finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek dünya ikincisi olduğu 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonanın en iyi 5'ine seçilen milli yıldızımız Alperen Şengün model sevgilisi Hannah Cherry ile aşk tatilinde. Şengün'ün model sevgilisi ile verdiği pozlara beğeni yağdı.

A Milli Basketbol takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek dünya ikincisi olurken Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçilmişti. Milli basketbolcu Alperen Şengün yorgunluğunu sevgilisinin yanında atıyor.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynadığı 9 maçta 21.6 sayı, 10.1 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

SOLUĞU MODEL SEVGİLİSİNİN YANINDA ALDI

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta kariyerine devam eden milli basketbolcu Alperen Şengün A Milli Basketbol takımımızın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak Türkiye'ye dönmesinin ardından soluğu sevgilisinin yanında aldı.

Yaklaşık 3 yıldır ABD'li ünlü model Hannah Cherry ile birliktelik yaşayan 12 Dev Adam’ın yıldızı Alperen Şengün şampiyona yorgunluğunu sevgilisiyle birlikte çıktığı aşk tatilinde atıyor.

AŞK POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Alperen Şengün ve model sevgilisi Hannah Cherry'nin sosyal medyaya yansıyan aşk tatili pozları ise olay oldu. İkilinin pozlarına beğeni yağdı.

