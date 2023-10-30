12 ilde 'Narkogüç' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüphelinin yakalandığını ve 55'inin tutuklandığını açıkladı.

KAYNAK: DHA
12 ilde 'Narkogüç' operasyonu

DHA ve İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre; uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep'te polis ve jandarma güçlerince 'Narkogüç' operasyonları düzenlendi.

Operasyon neticesinde 158 şüpheli yakalanırken esrar, eroin, uyarıcı hap, metamfetamin, skunk, kokain, bonzai ve kenevir cinslerinden yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 55'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.

Operasyonları yapan jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

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