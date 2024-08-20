12 şirket için Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de, 12 şirketin sermayelerinde yer alan Hazine'ye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na aktarımıyla alakalı karar yer aldı.

Kararda, "Ekli listede ticari ünvanları yazılı şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına, 6741 sayılı kanunun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Resmi Gazete'ye göre, hakkında karar alınan şirketler Koza-İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi, REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi ve Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi oldu.