12 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 42 kişi Türkiye'de yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
12 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 42 kişi Türkiye'de yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 ülke tarafından Intterpoll kırmızı listesinde yer alan 42 kişinin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

Birçok ülke tarafından değişik suçlardan aradığı şahıslar Türkiye’de yakalanmaya devam ediyor. 13 ilde eş zamanlı yürütülen Kafes-31 operasyonunda INTERPOL tarafından kırmızı bülten ile aranan 42 suçlu Türkiye’de yakalandı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada operasyonun halen devam ettiğini de açıkladı.

Interpol’ün ‘Difüzyon Mesajı’(Acil arama kaydı) ile arama kaydı oluşturduğu 42 kişinin yakalanmasının ardından Yerlikaya hiçbir uluslararası organize suç örgütüne ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsinin tek tek kafesin içine koyacaklarını belirtti.

Yerlikaya, operasyonların yapıldığı illerin ANKARA, ANTALYA, BURSA, ERZURUM, ESKİŞEHİR, KIRKLARELİ, HATAY, İZMİR, MERSİN, NİĞDE, SAKARYA, UŞAK VE İSTANBUL olduğunu açıkladı.

Bu şahısların arama kararlarının olduğu ülkeler ise ALMANYA, AZERBAYCAN, BOSNA HERSEK, İRAN, İSVEÇ, FİNLANDİYA, KAZAKİSTAN, MISIR, RUSYA, TÜRKMENİSTAN VE ÖZBEKİSTAN olduğunu belirtti.

Öte yandan 2024’ün başlamasından bu yana yapılan Kafes operasyonları ile kırmızı bülten ile aranan 114 kişinin yakalandığı açıklandı.

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