12 yaşındaki çocuk asansörde dehşeti yaşadı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
12 yaşındaki çocuk asansörde dehşeti yaşadı!

Karaman'da bir kız çocuğu elektrik kesintisi nedeniyle duran asansörden çıkmaya çalışırken, 8 metre yükseklikten boşluğa düşerek yaralandı.

Karaman’da yaşanan olay saat 15.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenikent Sitesi C Blok'ta meydana geldi.

Okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelen 12 yaşındaki Z.Y., evlerine çıkmak için asansöre bindi. Ancak hareket eden asansör yaşanan elektrik kesintisi sonucu 2. katta durdu.

Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan küçük kız Z.Y., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine adrese hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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