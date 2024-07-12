12 yaşındaki kızını çekiçle öldüren babaya beraat

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin olayda, baba Nezih Çinkitaş ve evli olduğu Şehnaz Çinkitaş hakkında 20 yıl sonra açılan dava, yerel mahkeme tarafından beraatla sonuçlandı.

Ancak anne Handan Yılmazer'in itirazı üzerine İstinaf Mahkemesi, Nezih Çinkitaş hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti, fakat iyi hal indirimi uygulayarak cezasını müebbete çevirdi ve tutuklama kararı vermek yerine yurt dışı çıkış yasağı koydu.

Olay, 4 Ocak 2001 tarihinde Kadıköy'de gerçekleşmişti. Hande Çinkitaş'ın evinde öldürülmesi üzerine anne Handan Yılmazer, eski eşi Nezih Çinkitaş'ın evinde bulunan kızının ölümünden sonra uzun yıllar süren bir hukuk mücadelesi başlattı. 2020 yılında Adli Tıp Kurumu'nun bıçak üzerinde baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sını tespit etmesiyle 19 yıl sonra dava yeniden açıldı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararına karşı yapılan itiraz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi ve baba Nezih Çinkitaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak iyi hal indirimi uygulanarak ceza müebbete çevrildi. Şehnaz Çinkitaş hakkında ise beraat kararı onaylandı.

Anne Handan Yılmazer, kararın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Ben adalet istiyorum. Yüreği yanmış bir anne olarak adalet istiyorum. Müebbet veriliyor ama tutuklanmıyor" dedi.

Avukat Hasan Kocabey, mahkemenin kararının kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişinin cezasını hemen çekmesi gerektiğini ve bu noktada mahkemenin hatalı bir karar verdiğini söyledi.