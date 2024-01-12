12 yıl önce arkadaşını öldüren zanlı kıskıvrak yakalandı

İzmir Konak’ta 2012 yılında çocukluk arkadaşını öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın, 2020 yılında cezaevinden koronavirüs izniyle çıktığı ve bir daha geri dönmediği bildirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma kapsamında, hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan 58 yaşındaki İbrahim Turan'ın saklandığı ev tespit edildi. Söz konusu eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, kasten öldürme, basit yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan Turan’ı kıskıvrak yakaladı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Firari İbrahim Turan’ın 25 Şubat 2012 tarihinde, küfürleşme nedeniyle tartıştığı çocukluk arkadaşı Metin Beyazıt’ı (47) boğazını keserek öldürdüğü ve A.G. ve Y.T.’yi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Gözaltına alınan İbrahim Turan’ın, cezaevine teslim edileceği iletildi.