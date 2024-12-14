Noel Baba'ya sokak ortasında tekme tokatlı saldırı!..

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Örümcek Adam, Splinter Usta ve Noel Baba’nın kavga ettiği anların görüntüleri sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Noel Baba, Örümcek Adam ve Splinter'ın karıştığı tuhaf bir kavga sahnesini gösteren bir video sosyal medyada gündem oldu.

Rusya’da çekildiği düşünülen görüntülerde, Splinter'ın Örümcek Adam'a saldırdığı, ardından Noel Baba'nın duruma müdahale ettiği anlar görüldü.

Daha sonra ise Splinter ve Örümcek Adam, aynı anda Noel Baba'ya tekme tokat ve demir çubukla saldırıyor. Video sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girerken, görüntüleri izleyenler hem şaşırdı hem de güldü. Kavganın neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Son Haberler
Ağaca çarpan araç 3 gence mezar oldu
Ağaca çarpan araç 3 gence mezar oldu
Tarihi fotoğraf: 104 yıl önceki Bolu Jandarma karakolu
Tarihi fotoğraf: 104 yıl önceki Bolu Jandarma karakolu
Elazığ’daki depo yangını 4 saat sonra söndürüldü
Elazığ’daki depo yangını 4 saat sonra söndürüldü
Manchester City’nin eski oyuncusu Cumhurbaşkanı oldu
Manchester City’nin eski oyuncusu Cumhurbaşkanı oldu
Perakende devi iflasla boğuşuyor! Bir dönemin en popüler şirketiydi
Perakende devi iflasla boğuşuyor! Bir dönemin en popüler şirketiydi