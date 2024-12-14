Noel Baba'ya sokak ortasında tekme tokatlı saldırı!..

Noel Baba, Örümcek Adam ve Splinter'ın karıştığı tuhaf bir kavga sahnesini gösteren bir video sosyal medyada gündem oldu.

Rusya’da çekildiği düşünülen görüntülerde, Splinter'ın Örümcek Adam'a saldırdığı, ardından Noel Baba'nın duruma müdahale ettiği anlar görüldü.

Daha sonra ise Splinter ve Örümcek Adam, aynı anda Noel Baba'ya tekme tokat ve demir çubukla saldırıyor. Video sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girerken, görüntüleri izleyenler hem şaşırdı hem de güldü. Kavganın neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.