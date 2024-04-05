120 Bin Müslüman Mescid-i Aksa’da Buluştu

Kaynak: İHA
120 Bin Müslüman Mescid-i Aksa’da Buluştu
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının son cumasında 120 bin Müslüman, bir araya gelerek namaz kıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinliler, Ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Binlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail’in kurduğu askeri kontrol noktalarını aşarak Mescid-i Aksa’ya ulaştı.

İsrail güçleri, Batı Şeria’dan gelenlerin Kudüs’e girişlerini sıkı kısıtlamalara tabi tutarken, birçok Filistinliye Kudüs’e giriş izni verilmedi.

İsrail güçleri, Şam Kapısı yakınlarındaki Nablus Caddesi ve Aslanlı Kapı çevresinde asker sayısını artırdı.
Mescid-i Aksa’ya girişine izin verilmeyen Filistinliler ise Cuma namazını Kudüs sokaklarında kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi, İsrail’in kısıtlamalarına rağmen 120 bin Müslümanın Ramazan ayının son Cuma namazını Mescid-i Aksa’da birlikte kıldığını açıkladı.

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