120 saat kamera kaydı incelendi! Villa hırsızları yakayı ele verdi

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, geçtiğimiz ay iki villadan elektronik cihaz çalan maskeli hırsızlar, 120 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesiyle yakalandı.

Geçtiğimiz ay Çerkezköy ilçesi Amberdere mevkiindeki iki villaya giren maskeli ve eldivenli 2 hırsız, kimsenin olmamasını fırsat bilerek villaları talan etmişti. Güvenlik kameralarına aldırış etmeden villalarda bulunan elektronik cihazları çalan hırsızlar kayıplara karışmıştı.

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Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin E.D. ve Ş.H. olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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