13 bin yıllık dikiş malzemeleri bulundu

Kaynak: AA
13 bin yıllık dikiş malzemeleri bulundu

Kahramanmaraş'ın Direkli Mağarası'nda gerçekleştirilen kazılarda 13 bin yıl öncesine tarihlenen toplu iğne ve dikiş iğnesi bulundu. Bu bulgular, bölgenin tarih boyunca tekstil ve konfeksiyon sektöründeki zengin kültürel geçmişine ışık tutuyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Cevdet Merih Erek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Direkli Mağarası'nın Kahramanmaraş'ın kültürel zenginlikleri arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Erek, yaklaşık 18 yıl önce başlatılan kazılarda elde edilen bulguların, bölgesel kültürel aktarımın ne kadar yoğun olduğunu gösterdiğini ifade etti.

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Bu yılki kazılarda milattan önce 11 bin 500'lü yıllara tarihlenen dönemlere ait bulgulara ulaşıldığını belirten Erek, “Mağarada, hayvan kemiklerinden yapılmış dikiş iğnesi ve kemikten yapılmış toplu iğne gibi tekstil aletlerine rastladık. Bu tür aletler, dönemin tekstil ve konfeksiyon endüstrisinin varlığına işaret ediyor” dedi. Ayrıca, mağarada yabani koyun ve keçinin tüketildiğine dair deliller bulunduğunu belirten Erek, bu hayvanların derilerinin ve kıllarının tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde kullanılmış olabileceğini söyledi.

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Erek, “Günümüzde Kahramanmaraş'ta tekstil sektörünün büyük bir öneme sahip olduğunu ve dünya çapında tanınan firmaların bulunduğunu biliyoruz. Bu bulgular, bölgenin tarih boyunca tekstil ve konfeksiyon kültürünün sürdüğünü ve bu kültürel alışkanlıkların tarih boyunca yayıldığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

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Mağaradaki süslenme objeleri ve tekstil aletleri, Kahramanmaraş'ın kültürel geçmişinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğinin kanıtları olarak değerlendiriliyor. Erek, “Tunç Çağı'ndan Roma dönemine ve Selçuklu dönemine kadar bu bölgede tekstil işlerinin yapıldığı biliniyor. Seramik üzerindeki motifler ve süslenme örnekleri, bu kültürel mirası destekliyor” dedi.

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Sonuç olarak, Kahramanmaraş'ın tarih boyunca tekstil ve konfeksiyon kültürüne verdiği önemin, geçmişten günümüze kadar sürdüğünü vurgulayan Erek, bu bölgede yaşayan insanların bu kültürel mirası yaşatarak devam ettirdiğini belirtti.

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