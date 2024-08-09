13 dekarlık alan zarar gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA
13 dekarlık alan zarar gördü

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangında 131 dekar tarım alanının yandığı açıklandı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas’ın Sekköy ve Çakıralan mahallelerinde meydana gelen yangınlarla ilgili olarak hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yangın söndürme işlemleri sürerken, Saylak bölgeyi ziyaret ederek her iki mahallede üreticilerin kayıplarını belirlemek üzere ekiplerin görevlendirildiğini duyurdu.

Saylak, yangının ilk aşamalarında Çakıralan Mahallesi’nde 350 kişilik nüfuslu bölgede yaklaşık 55 dekar zeytinlik ve meyve alanında 12 parselin hasar gördüğünü aktardı. Sekköy Mahallesi’nde ise toplam 6 dekar büyüklüğündeki 23 parselin etkilendiğini belirtti. Yangının ilk dakikalarından itibaren İlçe Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye müdahale ettiğini vurgulayan Saylak, "Ekiplerimiz, sabaha kadar üreticilerimizin yanında oldu. Hayvanların güvenli bölgeye tahliyesini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik ve söndürme ekiplerine destek verdik. Şimdi ise teknik ekibimiz hasar tespit çalışmalarına başladı." dedi.

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