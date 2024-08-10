13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklama

13 ilde yasa dışı bahis operasyonu:

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Aydın Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü yasa dışı bahis ve kumar oynatmak amacıyla yer ve imkan sağlama suçlarını işleyen şüpheliler üzerine yaklaşık 4 aydır kapsamlı bir çalışma yürütüyordu. Şüphelilerin, yurtdışından kaynaklanan bahis ve online kumar altyapılarına entegre olup, global ölçekte faaliyet gösteren yasa dışı bahis sitelerinden bahis ve canlı casino oyunları oynattıkları tespit edildi.

Haksız kazanç elde eden şüpheliler, suç örgütü içerisinde yönetim, admin, canlı destek, çağrı merkezi, bonus yönetimi, risk yönetimi, finans yönetimi, pazarlama ve yazılım departmanları kurarak organize bir şekilde suç faaliyetlerini sürdürüyordu. Bu kapsamda, 7 Ağustos sabahı Aydın merkezli olmak üzere Antalya, Niğde, İstanbul, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, Yalova, Ankara, Adana, Zonguldak ve Amasya’da 42 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda 9’u kadın 35 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aydın’a götürüldü. Jandarma işlemlerinin ardından, Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen 35 şüpheliden 1’i kadın, 14’ü tutuklandı, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3’ü ise serbest bırakıldı.