Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Çardaklı İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Mehmet Dağ, yaşları 6 ile 10 arasında değişen 13 kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

Çocukların pedagog eşliğinde verdiği kan donduran ifadeler ve öğretmenin telefonundan çıkan pedofili içerikler suçlamaları doğruladı.

Sözcü'nün haberine göre, tutuklu yargılanan Mehmet Dağ, suçlamaları reddetti ve telefonundaki istismar görüntülerinin kendisine ait olmadığını iddia etti.

Ancak Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın öğretmen sıfatını kullanarak öğrencilerine karşı cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, her bir mağdur çocuk için ayrı ayrı ceza hesaplayarak toplam 23 yıl hapis cezasına hükmetti. Ardından oy birliğiyle “iyi hal” indirimi uygulayan heyet, cezayı 18 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Karar, mağdur ailelerini derinden yaraladı; aileler indirimin vicdanları zedelediğini belirterek karara tepki gösterdi.