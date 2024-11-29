13 öğretmen hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, 1'i ağır, 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 13'ünün öğretmen birinin araç sürücüsü olduğu açıklandı. Vali Ziya Polat, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kars-Digor-Iğdır Karayolu Tekneli köyü mevkiinde meydana gelen kazada yaralanan 13 öğretmen ile 1 vatandaşı Vali Ziya Polat, tedavi gördükleri ziyaret ederek Sağlık Müdürü Dr. Mücahit Aydın'dan durumları hakkında bilgi aldı. Polat, tedavi gören öğretmenleri ziyaret ederek tek tek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Kars Valisi Ziya Polat, “Öncelikle öğretmenlerimize geçmiş olsun. Öğretmenlerimizi taşıyan servis ile bir araç kaza yaptı. Allah'a şükür şuanda hepsi hastanede, sevkleri gerçekleştirildi. Bir öğretmenimizin durumu biraz ameliyatlık, diğerlerinde Allah'a şükür her hangi bir sıkıntı yok. tekrar tüm öğretmenlerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Rabbim büyüklerinden korusun, tüm hastalarımız şuan hastanelerimizde tedavi görüyor, inşallah en kısa zamanda ayağa kalkarlar diye dua ediyoruz” dedi.

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Vali Ziya Polat, daha sonra hastaneden ayrıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan öğretmenlerden sadece 1'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öğretmenlerin önemli bir kısmının tedavileri ayakta yapıldı.

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