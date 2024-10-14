13 yaşında hafız oldu 16 yaşında da Umre'ye gitti

Kaynak: İHA
13 yaşında hafız oldu 16 yaşında da Umre'ye gitti

Afyonkarahisar'da 13 yaşında hafız olan çocuk, 16 yaşında da Umre'ye gitmenin sevincini yaşadı.

Bolvadin ilçesinde yaklaşık 50 kişi kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadı. Sabah erken saatlerde ilçe meydanında bir araya gelen Umre kafilesi otobüslerle İstanbul'a harekette etti. Kafile arasında en dikkat çekici kişilerden birisi ise 16 yaşındaki Ali Çırak oldu.

Lise ikinci sınıf öğrencisi olan Çırak 13 yaşında hafızlık eğitimi tamamlayarak hafız oldu. Çırak 16 yaşında ise kafile ile birlikte Umre'ye hareket etti.

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Umre ve hac yolculuğunun herkese nasip olmasını dileyen Çırak, “Ben çok mutluyum, Allah'ım erkenden nasip etti. Çok duyguluyum Allah bir daha nasip etsin ve bir daha gitmek isterim” dedi.

Kafilenin uğurlanması esnasında duygulu anlar yaşanırken, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

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