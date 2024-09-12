13 yaşında kağıt toplayan çocuğun sözleri yürekleri dağladı

Ekonomik krizin en çok çocukları vurduğu biliniyor. Gün olmuyor ki sokak röportajlarında çocuk işçilerin feryadı duyulmasın.

Çocukluk çağında meydana gelen sorunlar, bu krizlerin en görülen göstergelerinden biri olarak ortaya çıktı.

Gün geçmiyor ki sokak röportajlarında, ekonomik zorluklar yüzünden çalışmak zorunda kalan çocukların feryatları ortaya çıkmasın.

Bu çocukların, yaşları gereği eğitim ve sosyal gelişim fırsatlarından mahrum kalırken, aynı zamanda ağır çalışma koşulları ve uzun çalışma saatleriyle de karşı karşıya kaldıkları bildirildi.

Son olarak röportajda konuşan 13 yaşında kağıt toplayan çocuğun sözleri adeta yürekleri dağladı.

Çocuk şunları söyledi:

"NE YAPALIM ABİ?

"Okula gitmiyorum, maddi durumumuz yok.

Tinercisi, içkicisi var.

Nasıl korkmayalım abi? 9-10'a kadar çalışıyorum.

Ne yapalım abi? Biz Allah'a güveniyoruz."

13 yaşındaki bir çocuğun hayat mücadelesi ve bu sözleri toplumun çeşitli sorunlarına ışık tuttu.

Çocukların yaşadığı bu acı gerçek, ekonomik krizlerin toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiğini ve geleceğin en umutlu olacağının, bu krizlerin kurbanı haline gelmesiyle gözler önüne serdi.