13 yaşındaki çocuğa, arkadaşının babasından şiddet

Kaynak: DHA
13 yaşındaki çocuğa, arkadaşının babasından şiddet

Hakkari'de 13 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddet kameralara böyle yansıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi S.K. (13), sınıf arkadaşının babası tarafından darbedildi. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün İpekyolu Caddesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. 15 Temmuz Ortaokulu öğrencisi S.K., okuldan çıkıp evine giderken, caddede kız sınıf arkadaşının babasıyla karşılaştı. Tarafların kısa süre konuşmasının ardından, S.K.'ye, arkadaşının babası tokat attı. Öğrenci, araya giren çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaşananlar, yakındaki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

S.K.'nin, sınıf arkadaşı ile şakalaşması ve arkadaşının da ağlayarak durumu babasına söylemesi nedeniyle darp olayının gerçekleştiği belirtildi.

13 yaşındaki çocuğa, arkadaşının babasından şiddet

13 yaşındaki çocuğa, arkadaşının babasından şiddet

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