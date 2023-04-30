13 yaşındaki çocuğa ‘Erdoğan’a hakaret’ davası

CİMER’e şikâyet edilen 13 yaşındaki bir çocuğa “Cumhurbaşkanına hakaretten” dava açıldı. Savcı, çocuğun “Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğunu” belirterek cezalandırılmasını istedi.

13 yaşındaki çocuğa ‘Erdoğan’a hakaret’ davası

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, ceza mahkemelerinde hemen her yıl binlerce yurttaş ve hatta çocuklar, “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla hâkim karşısına çıkarılıyor. “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılanların sayısında da geçen yıl rekor kırıldı. 2022’de tam 16 bin 753 kişi ceza mahkemelerinde hâkim karşısına çıkarıldı.

Her gün çok sayıda yurttaşa dava açılırken, 13 yaşındaki bir çocuğa da “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 yaşındaki B.C.G. hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle soruşturma yürütüp iddianame hazırladı. Gaziosmanpaşa Çocuk Mahkemesi de iddianameyi kabul ederek B.C.G. hakkında dava açtı.

CİMER’E ŞİKÂYET ETMİŞLER

Savcı Bilal Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamede, 2009 doğumlu B.C.G.’nin bir WhatsApp grubunda sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet edildiği belirtildi. İfadesi alınan B.C.G., WhatsApp grubunda bulunan şahısların “Şeriat gelecek, idam gelecek. Atatürk’ü sevenler idam edilecek. Şeriat yanlısı olmayanlar ülkemizde rahat yaşayamayacak. Ülkede şeriat yanlısı olmayanların yeri yok” şeklinde ifadeler kullandığını ve buna tepki gösterdiğini ancak küfür etmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanına hakaret etme kastı olmadığını belirten çocuk hakkında bir de Adli Tıp’a rapor hazırlatıldı. Raporda, çocuğun eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, 13 yaşındaki çocuğun, “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” iddia edildi. Savcı, çocuğun cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.

2022’DE BİN 75 ÇOCUĞA DAVA AÇILDI

“Cumhurbaşkanına hakaret”, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “Türk Milletini”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan 2022 yılında tam bin 75 çocuğa dava açıldı. Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, dava açılan çocukların 53’ü 12-14 yaş arasında, bin 22’sinin ise 15-17 yaş arasında. Ayrıca 2021 yılında da 305 çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açıldı.

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