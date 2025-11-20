Kahredici bir gıda zehirlenmesi haberi daha gündemi sarstı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, evde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın en son yemek sipariş ettiği restoranın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Restoranın belediye tarafından mühürlendiği öğrenildi.

ÖLÜMDEN SONRA İNCELEME

Olay, dün 19.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta yaşanmıştı. İşten eve gelen anne Ayten Yılgın, 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı baygın halde bulmuştu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 13 yaşındaki Eren'in ölüm nedeni henüz belirlenemezken en son yemek yediği restoranın ruhsatı olmadığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemenin ardından restoran belediye ekipleri tarafından mühürlendi.