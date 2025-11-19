İstanbul'un Fatih ilçesinde kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesiyle ilgili adli süreç sürüyor. Ailenin hayatta kalan son üyesi olan baba Servet Böcek'in de yaşamını yitirmesiyle Almanya’dan tatile gelen dört kişilik aile adeta yok oldu.

VALİ GÜL BAŞKANLIĞINDA "GIDA GÜVENLİĞİ" ZİRVESİ

Yaşanan trajediden sonra İstanbul’da vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi ve halk sağlığının korunması için uygulanacak yeni tedbirler yeniden değerlendirildi. İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığında toplanan Gıda Güvenliği Toplantısı’nda, şehirdeki mevcut çalışmalar, alınan önlemler ve denetimler hakkında konuşuldu.

İstanbul Valiliği Lale Salonu’ndaki toplantıya, Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Remzi Albayrak, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyürek, üniversite temsilcileri, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, meslek odaları temsilcileri ve uzman akademisyenler katıldı.

'GIDA KONUSUNDA SIFIR TOLERANS'

Toplantıda bir değerlendirme konuşması gerçekleştiren İstanbul Valisi Davut Gül, denetimlerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Son günlerde ilimizde meydana gelen gıda zehirlenmesi meselesini önlemek için bir aradayız. 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha olmaması için bugün bu heyet toplandı... Yapmamız gereken, mevcut mevzuatı kesintisiz uygulamak. Gerek gıda gerekse de diğer alanlarda kısacası vatandaşımızı ilgilendiren alanlarda toleransımız sıfır. Sağlıklı gıda ve konaklama alanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği, içebileceği ve konaklayabileceği alanları sağlamak bizim görevimiz'

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

Toplantı sonrası İstanbul genelinde uygulanacak bir dizi yeni karar alındı.

İşte alınan kararlar;

'Sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yönelik denetimler artırılacak.

Gıda satışı yapan işletmelerden istenen “satılan numunelerin 72 saat korunması” şartı titizlikle uygulanacak.

Gıda işletmelerindeki soğuk zincirde aksaklıklara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.

İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak, 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştirilecek.

İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak; standartlara uymayanlara idari yaptırım uygulanacak.

Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunlu hale getirildi.

İlaçlama hizmeti veren firmalar denetime tabi tutulacak, standartlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

Denetimlerde bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda bulunulacak.'