13 yaşındaki öğrenci arkadaşına meydan dayağı! İşte tepki toplayan o görüntü..

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kız öğrenci R.Ş.'nin (13), okulun arka bahçesinde kız arkadaşı D.D.'yi (13) darbettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. R.Ş. ise gözaltına alındı.

Olay, 11 Nisan'da 23 Nisan Ortaokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Öğrencilerden R.Ş., D.D.'yi darbetti. Darp anına ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı. D.D.'nin annesi F.C. dün polis merkezine giderek R.Ş.'den şikayetçi oldu. Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı. Görüntülerde, R.Ş.'nin bir süre konuştuğu D.D.'ye aniden yumruk atıp, saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ardından yere düşen D.D.'nin başına tekme attığı anlar yer aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. R.Ş., soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

D.D.'nin ifadesinde, R.Ş.'nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada darbettiğini söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.