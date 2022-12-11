Bir çocuk gelin skandalı da Diyarbakır’da. 13 yaşındaki Suriyeli kız karın ağrısı diye gitti hamile çıktı

İsmailağa Cemaatinden ve Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kendi öz kızını 6 yaşında evlendirmesi olayı konuşulurken gündeme yeni kahreden bir haber daha düştü.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde karın ağrısı şikâyetiyle 11 Kasım'da hastaneye giden 13 yaşındaki Suriyeli kızın 37 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan küçük kızın bir yıl önce ailesi tarafından imam nikâhıyla evlendirildiğini, bu nedenle hamile kaldığı belirtildi.

Küçük kızın babası Ahmad Harba ile annesi Emne El Daas gözaltına alındı.

Kızlarını kendi rızasıyla kendileri gibi Suriyeli mülteci olan Mouhammad Temir ile evlendirdiklerini, Türkiye'ye evlilik yaşı sınırı olduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediklerini belirtti.

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Küçük kızla imam nikâhı kıyarak evlenen 24 yaşındaki Mouhammad Temir de gözaltına alındı.

Temir, küçük kız ile bir yıl önce ailesinin de onay vermesi üzerine imam nikâhıyla evlendiklerini belirterek, “Evlendiğimizde fiziksel görünümüne göre 16 yaşında biliyordum, gerçek yaşını bilmiyordum. Suriye'de evlilik yaşı olmadığı için bunun Türkiye'de yasak olduğunu da bilmiyordum. Sorun olacağını bilseydim böyle bir evlilik yapmazdım” dedi.

Mağdur M.H. da ifadesinde, geçen yıl Kurban Bayramı’ndan sonra Türkiye'ye geldiğini ve Mouhammad ile burada tanışıp evlenmeye karar verdiklerini belirterek, “İlk cinsel birlikteliği de imam nikâhından sonra yaşadım ve şu anda 9 aylık hamileyim. Bizim ülkemizde evlilik yaşı olmadığı için Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyordum, rızamla evlendiğim için kimseden şikâyetçi değilim” dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa gereği 15 yaşından küçük çocuğun rızasının olamayacağı için çocuğun annesi, babası ve evlendirildiği kişi hakkında, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30'ar yıl hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede, mağdur çocuk ile evlendiği kişi arasında cinsel birlikteliğin çocuğun 15 yaşından küçük yaşta olduğu, bu duruma anne ve babasının da rıza göstererek bu suça yardım ettikleri ifade edildi.

Üç sanığın da fikir ve eylem birliği içinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işledikleri kaydedildi. Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.