13 Yıl önce babasının böbreğiyle hayata tutundu! Bu kez acı haber geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
13 Yıl önce babasının böbreğiyle hayata tutundu! Bu kez acı haber geldi

Denizli'nin Güney ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Sepetli motosikletle seyahat eden bir çift, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren adamın, böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babasının bağışladığı böbrek sayesinde hayata tutunduğu öğrenildi.

Denizli'de, babasından aldığı böbrekle 13 yıl boyunca hayata tutunan bir adam, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Güney ilçesinde, üç tekerlekli sepetli motosikletle seyir halindeyken 3 metre yükseklikten düşen çift, yaşamını yitirdi. Kazada ölen adamın, bebekken yanlış tedavi sonucu böbrek hastası olduğu ve babasının 13 yıl önce yaptığı böbrek bağışı sayesinde hayatta kaldığı öğrenildi.

Kaza, Güney ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Güney Belediyesi'nde çalışan 39 yaşındaki Oktay Burkay, eşi Emine Burkay ile birlikte üç tekerlekli sepetli motosikletle evlerine doğru ilerlerken aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, yaklaşık 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletin üzerindeki çift, sert bir şekilde yere çarptı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Burkay çiftini ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Oktay Burkay, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi Emine Burkay ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BABASININ BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNMUŞTU

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Oktay Burkay'ın, bebekken yanlış tedavi sonucu böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babasının böbrek bağışıyla yeniden hayata tutunduğu ortaya çıktı. Oktay Burkay'ın 6 aylıkken geçirdiği fıtık ameliyatı sırasında iddiaya göre yanlış tedavi uygulanması nedeniyle böbreklerinin iflas ettiği öğrenildi.

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2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde iki ay boyunca diyaliz tedavisi gören Burkay'a, babası Hasan Burkay'ın (56) böbreğini verdiği belirtildi. Oğlunun sağlığına kavuşmasıyla gözyaşlarına boğulan baba, “O benim tek oğlum, ona canım feda” ifadelerini kullandı.

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