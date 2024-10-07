13 yıllık evliliği tek celsede bitti

Kaynak: İHA
13 yıllık evliliği tek celsede bitti

2008 yılında vizyona giren ve yıllardır izleyen herkesi hüzünlendiren Issız Adam filminin Alper'i Cemal Hünal, keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.

'Issız Adam" filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile 10 dakika süren duruşmada "anlaşmalı" olarak boşandı.

Özellikle "Issız Adam" filmiyle ünlenen ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.

65 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

İzleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın "anlaşmalı" olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

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