1300 TL harcıyorlar ayda 45 bin TL kazanıyorlar

1300 TL harcıyorlar ayda 45 bin TL kazanıyorlar
Kaynak: İHA

Yozgat’ta tırpan işçilerinin yeşil mercimek hasadı mesaisi başlarken, fiyatı 1300 liraya tırpan satın alan çiftçiler ayda 45 bin TL kazanıyor.

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1300 TL harcıyorlar ayda 45 bin TL kazanıyorlar 1

Türkiye’de yeşil mercimek üretiminde ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta çiftçiler, hasat sezonunu açarken, bazı çiftçiler makineyle bazıları ise geleneksel yöntemlerle tırpan yardımıyla yeşil mercimek hasadı yapıyor.

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1300 TL harcıyorlar ayda 45 bin TL kazanıyorlar 2

Tırpan işçilerinin sayıları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte günden güne azalırken, geçimlerini tırpan işiyle sağlayan işçilerin de yeşil mercimek hasadıyla birlikte mesaileri başladı.

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1300 TL harcıyorlar ayda 45 bin TL kazanıyorlar 3

Tırpan işçileri, sabahın erken saatlerinde işe başlarken, 30 dereceyi bulan sıcak havanın altında çalışıyor.

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1300 TL harcıyorlar ayda 45 bin TL kazanıyorlar 4

Günlüğü bin 500 lira yevmiye ile çalışan tırpan işçileri, tanesini 1300 TL'ye aldığı tırpanla Yozgat’ın merkeze bağlı Çalatlı köyünde çalışıyor.

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1300 TL harcıyorlar ayda 45 bin TL kazanıyorlar 5

Yozgat’ta tırpan işçisi bulunmadığı için tatile gittiği Antalya’dan geri dönmek zorunda kalan Ali Osman Akyol, “Aşağı yukarı 16 yaşından beri reçberlik yapıyorum, tırpan işiyle uğraşıyorum. Yozgat’a Antalya’dan tatildeyken geri döndüm. Arkadaşlar çağırdı. Çalışacak adam bulamıyorlardı, bana dediler ben de geldim, çalışıyorum. 40 yıldır tırpan işiyle uğraşıyorum, günlük bin 500 liraya çalışıyorum, geçen yıl yevmiyemiz 800 liraydı. Yazıpınar köyünden hariç pek tırpancı kalmadı, herkes yaşlandı. Biz 3 kişi kaldık. Herhalde bu gidişle tırpancılık bitecek. Makineyle biçme hem pahalı oluyor hem de ürün kaybı daha çok oluyor. Tırpan daha iyi. Güneş altında çalışmak kolay olmuyor ama mecbur çalışıyoruz” diye konuştu.

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1300 TL harcıyorlar ayda 45 bin TL kazanıyorlar 6

Yazıpınar köyünden gelen Hıfzı Erdoğan ise 15 yaşından beri tırpancılık yaptığını ifade ederek, “Aşırı sıcaklarda çok zor oluyor ama ekmek parası mecbur yapıyoruz. Yevmiyemiz bin 500 lira, tırpancı yetişmiyor, bilenler de yaşlandı, tırpancı bulmak zor. Makinenin masrafı çok oluyor, onun için geleneksel yöntemi seçiyorlar” dedi.

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1300 TL harcıyorlar ayda 45 bin TL kazanıyorlar 7

Çalatlı köyünde tırpanla hasat yapan çiftçilerinden 64 yaşındaki Bünyamin Ayverdi de 20 yaşından beri çiftçilikle uğraştığını belirterek. “Belki daha az da olabilir, çünkü bu yıl mercimek hastalandı, rüzgar ve sıcak mercimeği kuruttu. Bu yüzden verim düşebilir. Geçen yıl ki üretimi bu yıl bulamayız. Tırpancı bulmakta da zorlanıyoruz, geçen yıl 4 kişi getirmiştim, bu yıl 3 tane zor buldum. Onlar da eksiliyor, geçen yıl 800 lira günlük yevmiye verdim, bu yıl bin 600 lira yevmiye veriyorum. Onlar da olmazsa ürün tamamen tarlada kalacak, makine ile biçtirmeye gücüm imkanım yok. Bu adamlar bitene kadar mercimek ekmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

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