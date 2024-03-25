137 kişinin katili teröristler tutuklandı. Son halleri gündem oldu

Rusya’ya bağlı Moskova Bölgesi’ndeki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonuna silahlı saldırı yaparak en az 137 kişinin ölümüne sebep olan ve saldırıdan hemen ardından yakalanan zanlılar Moskova’daki Basmanny Bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Zanlılar, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) personeli nezaretinde mahkeme salonuna sırayla alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev hakkında tutuklama kararı verilen sanık oldu. Ardından sırasıyla Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov’da mahkeme tarafından 22 Mayıs’ta görülecek olan ilk duruşmaya kadar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşmada saldırıyı gerçekleştiren sanıkların tümü suçlamaları kabul ederken, teröristlerden sorgusu esnasında kulağı kesildiği iddia edilen Saidakram Raçabalizod’un sol kulak kısmının sargı beziyle kapatıldığı objektiflere yansıdı.

Diğer sanık Muhammedsobir Fayzov ise duruşma salonuna sedyeyle yer aldı. Tüm sanıkların çatışma veya sorgusu sırasında ağır yaralandığı ve bitkin olduğu gözlemlenirken tümü Tacikistan uyruklu olan ve Rusça bilmeyen bazı sanıklar için tercüman kullanıldı.

Gazetecilerin, sanıklar salona alındığı esnada kısa kısa görüntü almasına izin verilirken duruşma esnasında ise mahkeme kapalı oturumda devam etti. Mahkeme heyeti, Rusya Soruşturma Komitesi’nin talep ve raporları doğrultusunda tüm sanıkların 22 Mayıs’a kadar tutuklanmasına yönelik karar kıldı.