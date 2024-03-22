14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Kaynak: İHA
14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası
Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Nevşehir Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre aşırı buzlanmadan dolayı 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yolu trafiğe kapatan polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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