14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Nevşehir Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre aşırı buzlanmadan dolayı 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yolu trafiğe kapatan polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.