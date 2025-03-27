14 ayrı suçtan aranıyordu! Muğla'da yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
14 ayrı suçtan aranıyordu! Muğla'da yakayı ele verdi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 14 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 14 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. isimli şahıs yakalandı.

T.Ç.'nin birden fazla kişi ile işyerinden silahlı yağma, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit, basit yaralama, taksirle ölüme neden olma, kadına karşı tehdit suçları olmak üzere toplam 14 ayrı suçtan 14 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunduğu açıklandı. 33 yaşındaki T.Ç. Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesinde yapılan operasyonlar ile yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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