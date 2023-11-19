14 gol yiyen takımın maçına Türk hakem atandı

Fransa'nın 14-0 yendiği Cebelitarık'ın Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 eleme maçını Arda Kardeşler yönetecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
14 gol yiyen takımın maçına Türk hakem atandı

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Algarve bölgesindeki Algarve Stadı'nda TSİ 22.45'de başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıkları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.

Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev alacak.

FRANSA REKOR KIRDI

EURO 2024 Elemeleri'nde Fransa, Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti.

Fransa, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri tarihindeki en farklı galibiyete ulaştı.


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