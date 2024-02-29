14 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-9' operasyonu! 47 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
14 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-9' operasyonu! 47 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-9' Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-9' Operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 47 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin: 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları, Örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: Çok miktarda Türk Lirası, Dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

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