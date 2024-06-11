14 ilde Sibergöz operasyonu. 107 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Türkiye genelinde yapılan son Sibergöz operasyonuna dair bilgileri aktardı. Yapılan operasyona Sibergöz 44 adı verildi. 14 ilde 45 farklı paravan şirket kullanan ve 3 milyar lira para hareketliliğine sebep olan 107 şüpheli şahsın yakalandığı duyuruldu.

Yapılan operasyonda sosyal medya platformları üzerinden Forex yatırım ve yüksek kazanç adı altında paylaşımlar yaparak vatandaşları dolandıran şahısların 5 milyon liralık haksız kazanç sağladığı ve 45 farklı paravan şirket kullanarak 3 milyar lira para hareketliliğine sebep olan 96 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

Ali Yerlikaya’nın ilgili paylaşımı şu şekilde: