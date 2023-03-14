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Hekimlerden 14 Mart Tıp Bayramı'nda sessiz yürüyüş

İstanbul Tabip Odası (İTO) üyesi hekimler, '14 Mart Tıp Bayramı'nda pandemide ve afetlerde yaşamını yitiren meslektaşlarını andı. İTO Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, 19 Mart'ta Haydarpaşa’dan Kadıköy’e sessiz bir yürüyüş gerçekleştireceklerini de kamuoyuna açıkladı. 

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:24
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14 Mart Tıp Bayramı'nda sessiz yürüyüş

Hekimlerden 14 Mart Tıp Bayramı'nda sessiz yürüyüş
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Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı İstanbul Tabip Odası (İTO) üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bugün, İstanbul’daki Taksim Anıtı’na çelenk ve karanfiller bıraktı.

Burada konuşan İTO Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok meslektaşlarının ve binlerce yurttaşın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, bu yılki bayramı, buruk kutladıklarını dile getirdi.

İTO Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, “Bugünden sonra hep birlikte İstanbul depremi için çalışmamız gerekiyor. Hep birlikte bu şehirde güvenli biçimde çalışmanın yollarını bulacağız. Çünkü bizim hayatta kalmamız, halkımızın hayatta kalması demektir” dedi.

"HAYDARPAŞA’DAN KADIKÖY’E SESSİZ BİR HEKİM YÜRÜYÜŞÜ YAPACAĞIZ"

Prof. Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ciddi bir şekilde yastayız. O nedenle bugün burada çelengimizi koyacağız ve hem kaybettiğimiz meslektaşlarımız, sağlık çalışanları için hem de halkımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Ondan sonra buradaki törenimizi bitireceğiz ama ayın 19’unda Haydarpaşa’dan Kadıköy’e sessiz bir hekim yürüyüşü yapacağız. Onun ertesinde bir basın açıklaması yapacağız. Bu defa günün koşulları nedeniyle böyle bir program yapmayı uygun bulduk. Elbette bugünden sonra da hep birlikte basınıyla, sağlık çalışanlarıyla İstanbul depremi için çalışmamız gerekiyor. Bu konuda hem bizlere hem de basına çok önemli roller düşüyor diye düşünüyorum. Biz size ileteceğiz, sizler takipçisi olacaksınız. Hep birlikte bu şehirde güvenli biçimde çalışmanın yollarını bulacağız. Çünkü bizim hayatta kalmamız, halkımızın hayatta kalması demektir.”

Nergis Erdoğan’ın açıklamasının ardından hekimler, anıta çelenk bıraktı. Pandemide ve depremde yaşamını yitiren sağlıkçılar ile yine depremde hayatını yurttaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından anıta karanfiller de bırakılmasıyla tören son buldu.

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