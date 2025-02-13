14 soruda "elektrik faturalarında yeni dönem"

Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken, düzenlemeden yaklaşık 1,2 milyon abonenin etkilenmesi öngörülüyor.

Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 14 soru ve yanıtları şöyle:

1- BU UYGULAMANIN AMACI NEDİR?

Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.

2- TÜRKİYE'DE KONUTLARDA AYLIK ORTALAMA ELEKTRİK TÜKETİMİ NE KADAR?

Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat.

3- YENİ UYGULAMA NE KADARLIK TÜKETİMİ KAPSIYOR?

Uygulama, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.

4- 417 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

Mevcut tarife ile 1047 lira tutarında.

5- TÜRKİYE'NİN ELEKTRİKTE ABONE SAYISI NEDİR?

Türkiye'de 42,2 milyon mesken abonesi bulunuyor.

6- YENİ UYGULAMADAN ABONELERİN NE KADARI ETKİLENECEK?

Yaklaşık 1,2 milyon abone, yani toplam abonelerin yaklaşık yüzde 3'ü etkilenecek.

7- GERİYE KALAN YÜZDE 97'LİK KESİMİN DURUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Konut abonelerinin yüzde 97'si desteklenmeye devam edilecek.

8- 2024 TÜKETİMİ 5 BİN KİLOVATSAATİN ALTINDA OLAN MESKEN TÜKETİCİLERİNİN DURUMU NE OLACAK?

Bu tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.

9- DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAYACAK ABONELERİN FATURASI NE KADAR ARTACAK?

Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.

10- BU UYGULAMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Mesken abone grubu içinde yer alan AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, büyükşehirlerdeki mahalleye dönüşen köylere ait içme suyu abonelikleri, tarımsal sulama abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, muhtarlık hizmet binaları, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

11- SANAYİ VE TİCARETHANELERDE YENİ UYGULAMA İÇİN TÜKETİM LİMİTİ NE KADAR?

Yıllık 15 bin kilovatsaat.

12- SANAYİ VE TİCARETHANELERİN NE KADARI YENİ UYGULAMADAN ETKİLENECEK?

Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

13- SANAYİ VE TİCARETHANELERDE TÜKETİM LİMİTİ ÜSTÜNDE KALANLARIN FATURASI NE KADAR ARTACAK?

Azami yüzde 11'lik artış olacak.

14- LİMİTİN ÜSTÜNDE TÜKETİM YAPAN BİR ABONE LİMİTİN ALTINDA TÜKETİM YAPMAYA BAŞLADIĞINDA DEVLET DESTEĞİNDEN NASIL FAYDALANACAK?

İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.