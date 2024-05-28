14 yaşındaki çocuk baraj göletinde boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Baraj kıyısında serinlemek için gölete giren çocuktan acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Barajı Göleti'ne arkadaşlarıyla giren 14 yaşındaki Bünyamin Ünver, bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu.

Ünver, arkadaşları tarafından kurtarılmaya çalışılsa da gözden kayboldu. Arkadaşları, durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi.

Çocuğu aramak için suya giren Kahta Belediyesi zabıta erlerinden Bekir Çoban ve Sait Kurt, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Ünver'in cansız bedeni, Kahta Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, şahsın ailesi baraj göleti kenarında sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.