14 yaşındaki çocuk HES barajında boğuldu

Kaynak: İHA
14 yaşındaki çocuk HES barajında boğuldu

Adıyaman'da, serinlemek için girdiği hidroelektrik santrali barajında kaybolan 14 yaşındaki Mert Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyünde, serinlemek için HES barajına giren 14 yaşındaki Mert Bozkurt, boğularak hayatını kaybetti.

Olayın detaylarına göre, arkadaşlarıyla birlikte suya giren Bozkurt, bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, hemen Tut Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelerden sonuç alınamadı. Şu an olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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