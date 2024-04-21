14 yaşındaki kız çocuğu babasını uyurken bıçaklayarak öldürdü

Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde, 14 yaşındaki Y.S. isimli kız çocuğu, 35 yaşındaki madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi, uykudayken henüz bilinmeyen bir nedenle vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Bıçaklanan İbrahim S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, İbrahim S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi ve şahsın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sonrasında defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Babasını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki Y.S., çocuk şube müdürlüğü ekipleri tarafından psikolog eşliğinde gözaltına alındı, Y.S.’nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği iletildi.