14 yaşındaki kız çocuğu babasını uyurken bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İHA
14 yaşındaki kız çocuğu babasını uyurken bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te 14 yaşındaki bir kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uyurken bıçaklayarak öldürdü.

Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde, 14 yaşındaki Y.S. isimli kız çocuğu, 35 yaşındaki madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi, uykudayken henüz bilinmeyen bir nedenle vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Bıçaklanan İbrahim S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, İbrahim S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi ve şahsın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sonrasında defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

aw187069-01.jpgÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Babasını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki Y.S., çocuk şube müdürlüğü ekipleri tarafından psikolog eşliğinde gözaltına alındı, Y.S.’nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği iletildi.

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