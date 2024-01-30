14 yaşındaki lise öğrencisini hamile bıraktı 18 yıl ceza yedi

Kaynak: DHA
14 yaşındaki lise öğrencisini hamile bıraktı 18 yıl ceza yedi
Bursa Karacabey’de lise öğrencisi C.B. (14), eski erkek arkadaşı Şahin K. (22) tarafından cinsel saldırıya uğrayıp hamile bırakıldıktan sonra, sanık 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, sanığın suçunu ispatladı ve cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Olay, 2023’ün Mart ayında yaşandı. Lise öğrencisi C.B., biri erkek biri kız iki arkadaşıyla birlikte, kendisini çağıran eski erkek arkadaşı Şahin K.'nin babaannesinin evine gitti. Şahin K., C.B.'yi eve geldiklerinde başka bir odaya götürdü ve yalnız kaldıkları zaman cinsel saldırıda bulundu.

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HAMİLELİĞİNİ AİLESİNE SÖYLEDİ

Olaydan 6 hafta sonra karın ağrısı çeken C.B., doktora gitti ve hamile olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ailesine durumu anlattı. C.B.'nin ailesi polise giderek Şahin K.'den şikayetçi oldu. Şahin K. gözaltına alındı ve tutuklandı. C.B.'nin hamileliği ise Karacabey Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla sona erdirildi.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Savcılık soruşturması kapsamında Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) ifade veren C.B., Şahin K.'nin eski erkek arkadaşı olduğunu, olay günü iki arkadaşıyla birlikte onun babaannesinin evine gittiklerini anlattı. Orada Şahin K.'nin kendisini başka bir odaya götürdüğünü ve izni olmadan cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen C.B., şikayetçi olduğunu belirtti.

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“İSTEĞİYLE BİRLİKTE OLDUK”

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun nitelikli cinsel saldırısı’ suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Şahin K., duruşmalarda yaptığı savunmada, suçlamaları reddederek, C.B. ile kendi isteğiyle ilişkiye girdiklerini iddia etti. Şahin K., “C.B.'nin 16 yaşında ve 10. sınıf öğrencisi olduğunu biliyordum. Onunla zorla değil, rızasıyla ilişkiye girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Sanığın avukatı Sedat Gülen, yargılama sürecinde, müvekkili ile C.B. arasındaki sosyal medya ve WhatsApp mesajlarını mahkemeye kanıt olarak sundu. Gülen, cinsel saldırı suçunun gerçekleşmediğini ve müvekkilinin mağdur ile kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini savunarak, “Sanığın mağdura tecavüz ettiği açıkça görülmüyor. Dosyada bulunan Instagram mesajları bunu gösteriyor. Çünkü sanık ve mağdur arasındaki mesajlar ilişkiden sonra atılmış. Mesajların içeriği yaşadıkları cinsel ilişki ve tekrarı hakkında yazışmalardır” dedi.

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