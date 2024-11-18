14 yaşındaki motosikletli sürücü yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
14 yaşındaki motosikletli sürücü yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki H.Y isimli kadına çarptı. Kaza sonrası 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönüne giden L.C.B. yönetimindeki 22 ADY 784 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen H.Y.'ye (75) çarparak devrildi.

Devrilen motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklenerek yolun sağında park halindeki 22 ACG 440 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü L.C.B. ile arkasındaki H.D. (14) ve yaya H.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

14 yaşındaki motosikletli sürücü yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı

14 yaşındaki motosikletli sürücü yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı

14 yaşındaki motosikletli sürücü yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı

14 yaşındaki motosikletli sürücü yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı

14 yaşındaki motosikletli sürücü yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı

14 yaşındaki motosikletli sürücü yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı

14 yaşındaki motosikletli sürücü yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı

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