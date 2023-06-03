14 yıl 6 ay hapis cezası vardı: Polis kontrolünde yakalandı

Aydın'da polis kontrolünde hırsızlıktan 14 buçuk yıl hapis cezası bulunan şahıs, uyuşturucu madde ile yakalandı.

14 yıl 6 ay hapis cezası vardı: Polis kontrolünde yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Şok Ekibi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Şok Ekibi tarafından Umurlu Mahallesi'nde yapılan kontrollerde T.B. isimli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahsın hırsızlık suçlarından toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı da tespit edildi. Gözaltına alınan T.B. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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